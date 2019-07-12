В Ростове на нескольких улицах до сентября ограничат движение



На нескольких улицах Ростова до сентября будет введено ограничение движения. Об сообщили в городском департаменте автомобильных дорог.



Так, на улице Вавилова с 17 июля до 1 сентября для проезда будет закрыт участок от дома № 67а до дома № 69в. В этот период здесь будет проводиться ремонт тротуаров.



В это же время ограничение вводится на всём протяжении улицы Ереванской. Причина – ремонт тротуаров.



Также до 1 сентября ограничат движение на улице Таганрогской. Для транспорта закроют отрезок в створе с домом № 1 по улице Гагаринской. На этом участке будет организован парковочный карман.



Кроме того, с 17 июля до 1 августа, на улице Мурлычёва от Каяни до 26-й линии будет проходить ремонт дороги. В связи с этим движение на этом участке будет затруднено.