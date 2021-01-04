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На два дня движение по Южному подъезду к Ростову стало двухполосным

На два дня движение по Южному подъезду к Ростову стало двухполосным
Движение по Южному подъезду к Ростову-на-Дону стало двухполосным. Такое ограничение начало действовать 8 января на 4-м километре трассы А-135.

По информации ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, причиной блокировки проезда стала реконструкция проезжей части на этом участке. Ограничения снимут после окончания ремонта, 9 января.

Теперь проезд от Ростова к Батайску и наоборот стал затруднительным. На трассе уже образуются километровые пробки.

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