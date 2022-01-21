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На дорогах Ростова появятся около ста современных скоростных трамваев

На дорогах Ростова появятся около ста современных скоростных трамваев

В Ростове продолжается реконструкция трамвайных путей. В текущем году планируется восстановить больше 120 километров полотна и серьезно обновить транспортный парк. Об этом 25 января сообщил и.о. замглавы администрации по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков.

По его словам, в рамках проекта по развитию скоростного транспорта на ближайшие несколько лет запланирована серьезная реконструкция трамвайной городской сети. В порядок приведут 123 километра полотна, а для 98 приобретенных современных трамваев построят два новых депо.

Сейчас ведутся работы все необходимые подготовительные работы. Речь идет об установлении элекромощностей для скоростного транспорта, а также о проекте по межеванию территории для прокладки будущих линий трамвайной сети. Завершить реализацию проекта предполагается в течение трех лет - до 2025 года.
Фото: yandex.ru
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