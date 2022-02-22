На Дону жители Чертковского района уезжают из муниципалитета

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В Ростовской области жители Чертковского района начали уезжать из муниципалитета. Об этом стало известно поздним вечером 25 февраля.В социальных сетях местные жители стали интересоваться, куда собираются их земляки. Толком никто не смог объяснить причин. Вероятно, люди увидели очередной вброс о событиях в Украине. А район является одним из ближайших к Незалежной. Испугавшись, граждане бросились бежать из собственных домов.Однако эвакуации на территории Чертковского района не проводится.- Нет оснований для беспокойства, как нет и эвакуации, - отметил начальник управления по информационной политике Ростовской области Сергей Тюрин.