На Дону жители Чертковского района уезжают из муниципалитета
В Ростовской области жители Чертковского района начали уезжать из муниципалитета. Об этом стало известно поздним вечером 25 февраля.
В социальных сетях местные жители стали интересоваться, куда собираются их земляки. Толком никто не смог объяснить причин. Вероятно, люди увидели очередной вброс о событиях в Украине. А район является одним из ближайших к Незалежной. Испугавшись, граждане бросились бежать из собственных домов.
Однако эвакуации на территории Чертковского района не проводится.
- Нет оснований для беспокойства, как нет и эвакуации, - отметил начальник управления по информационной политике Ростовской области Сергей Тюрин.