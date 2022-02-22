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На Дону жители Чертковского района уезжают из муниципалитета

На Дону жители Чертковского района уезжают из муниципалитета
В Ростовской области жители Чертковского района начали уезжать из муниципалитета. Об этом стало известно поздним вечером 25 февраля.

В социальных сетях местные жители стали интересоваться, куда собираются их земляки. Толком никто не смог объяснить причин. Вероятно, люди увидели очередной вброс о событиях в Украине. А район является одним из ближайших к Незалежной. Испугавшись, граждане бросились бежать из собственных домов.

Однако эвакуации на территории Чертковского района не проводится.

- Нет оснований для беспокойства, как нет и эвакуации, - отметил начальник управления по информационной политике Ростовской области Сергей Тюрин.
Фото: zaborona.com.
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