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На Дону женщина получила разрыв селезенки после пьяной драки с мужем

На Дону женщина получила разрыв селезенки после пьяной драки с мужем

Жительница Ростовской области получила разрыв селезенки после пьяной драки с супругом. Об этом пишет издание Donday.

Страшное происшествие случилось в Белой Калитве 24 октября. В местную больницу обратилась женщина с жалобами на сильные боли в животе. Обследование и рентгеновский снимок выявили у нее разрыв селезенки, что обычно происходит из-за сильных ударов или травм. Женщина была вынуждена признаться, что накануне она выпивала вместе с супругом. В состоянии алкогольного опьянения между ними разгорелся конфликт, в ходе которого муж нанес ей серьезный удар.

Женщина долгое время не хотела обращаться ни в правоохранительные органы, ни в медицинское учреждение, опасаясь, что её мужа могут арестовать. Оказывается, у него уже имелись судимости. Однако, когда боль оказалась невыносимой и ей стало страшно за свою жизнь, она все же решила обратиться в больницу.

В настоящее время состоянию здоровья пациентки ничего не угрожает, а в отношении её супруга начато уголовное разбирательство.
Фото: DonDay
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