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В Ростовской области 38-летняя женщина зарезала мужа во время ссоры

В Ростовской области 38-летняя женщина зарезала мужа во время ссоры
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении 38-летней женщины. Ее обвиняли по статье «Убийство».

По версии следствия, 21 октября женщина выпивала со своим 39-летним супругом в хуторе Калинин Мясниковского района. В ходе беседы между ними завязалась словесная перепалка. Местная жительница начала агрессивно себя вести и набросилась на любимого. Она нанесла ему удар ножом в область шеи. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Спустя некоторое время злоумышленницу задержали. Во время допроса женщина свою вину признала в полной мере. Ее заключили под стражу.

- По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - добавили в СУ СК по Ростовской области.
Фото: СУ СК по Ростовской области.
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