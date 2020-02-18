На Дону за год преступность выросла на 10%



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В Ростовской области выросло количество зарегистрированных преступлений. Согласно отчёту МВД за 2019 год, преступность выросла на 10%.



Руководитель донского главка Олег Агарков во время своего выступления перед депутатами Заксобрания пояснил, что на это есть объективные причины.

- Больше половины прироста преступлений связано со значительным увеличением числа преступлений с использованием информационных технологий. Рост составил 75%, - пояснил Агарков. – Второй момент - это расследование уголовного дела медико-социальной экспертизы в городе Гуково. В его рамках возбуждено свыше четырёх тысяч уголовных дел за получение незаконных выплат материнского капитала.



Вместе с тем сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Но более чем на 11% увеличилось количество преступлений, совершённых несовершеннолетними. Таковых в 2019 году зафиксировано 1 175. Из них 662 совершено подростками в возрасте 16-17 лет, 305 – в возрасте 14-15 лет. Кроме того, 293 преступления были совершены малолетними до достижения ими возраста ответственности.