На Дону выросла доля пациентов с неизвестным источником заражения коронавирусом
В Ростовской области растёт доля пациентов, источник заражения коронавирусом у которых остаётся неизвестным. По состоянию на 13 мая таких случаев уже 21% от общего числа. Такие данные сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв во время заседания штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Диагноз COVID-19 подтверждают у тех, кто приехал из других регионов страны или из-за границы, а также у тех, кто контактировал с заражёнными. Также растёт число заболевших, источник заражения которых не удаётся установить. Ещё недавно доля таких пациентов составляла 9%, однако после майских праздников их уже 21%.
- К катастрофическому росту заболеваемости может привести несоблюдение правил личной и общественной профилактики, легкомысленное отношение к выполнению санитарно-эпидемиологических рекомендаций, - обратил внимание Евгений Ковалёв.
Напомним, по состоянию на 13 мая в области зарегистрировали уже 2 033 заражённых. Смертельных случаев — 25.