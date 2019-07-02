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Главу Милютинского района обвиняют в махинациях с землёй

Главу Милютинского района обвиняют в махинациях с землёй
Под суд пойдёт глава администрации Милютинского района за махинации с земельными участками. За получение взятки и превышение должностных полномочий Алексею Королёву грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии Генпрокуратуры, в 2015 году он участвовал в незаконном изъятии земли у компании «Крестьянин». Он отдал её в пользование своим знакомым, которые много лет не платили за аренду участка. Сумма долга составила 900 тысяч рублей. К тому же, используя своё должностное положение, Королёв получил взятку от председателя сельхозкооператива «Авангард». Деньги он получил за переоформление земельной аренды. Взятка представляла собой семена ячменя и сафлора стоимостью 500 тысяч рублей.

Несмотря на то, что в отношении чиновника возбудили уголовное дело, он пока остаётся на посту главы района.

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