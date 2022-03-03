На Дону волонтеры подключились к поискам мужчины, пропавшего по пути в Ростов
В Ростовской области волонтеры подключились к поискам 33-летнего мужчины. Андрей Белецкий не выходит на связь с близкими почти месяц.
Как сообщал Rostov.ru, около 21 часа 12 февраля он вышел из дома в Семикаракорске. По словам родных, он собирался поехать в донской региона. Недалеко от одной из заправок он вышел из такси и с тех пор перестал отвечать на телефонные звонки.
Через пару недель, 23 февраля, Андрея видели рядом с дачным сектором по пути в Гортоп (прим. - первый поворот к парому). Мужчина сильно исхудал, плохо выглядел и, возможно, потерял память.
Родные написали заявление в полицию и распространили в соцсетях ориентировку. Теперь к поискам подключились волонтерские отряды. Если вы видели Андрея Белецкого, сообщите по номеру 112, 8(800)700-54-52 или +7-909-442-56-11 (сестра Вера).