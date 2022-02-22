Родственники ищут добровольцев для поиска мужчины, пропавшего по пути в Ростов
На Дону две недели назад по дороге в Ростов из Семикаракорска без вести пропал 33-летний мужчина. Ранее уже сообщалось о том, что вечером 12 февраля Андрей Белецкий вышел из такси у одной из заправок, и с тех пор связь с ним оборвалась.
Родственники рассказали, что 23 февраля Андрея видели рядом с дачным сектором по пути в Гортоп (первый поворот к парому). Мужчина сильно исхудал, плохо выглядел и, возможно, потерял память.
Семья и друзья пропавшего ищут добровольцев, которые живут в этом районе или могут приехать для прочесывания прилегающих территорий. Если кто-то видел его, что-то знает или желает помочь, звоните по номеру: +7-909-442-56-11 (Вера).