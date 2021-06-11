К поискам пропавшего после ссоры с сожительницей дончанина подключились волонтеры
В Ростовской области к поискам 51-летнего мужчины, пропавшего после ссоры с сожительницей, подключились волонтеры. Местонахождение Андрея Лососенко остается неизвестным вторые сутки.
Как сообщал Rostov.ru, житель села Кагальник 13 июня поругался со своей гражданской супругой. Разъяренный мужчина сел за руль своего автомобиля и уехал в неизвестном направлении. С тех пор Андрей не выходил на связь.
Обеспокоенная дочь пропавшего сразу же написала заявление в полицию. У её отца недавно случился инсульт, и сейчас у него появились проблемы со здоровьем. Девушка распространила в соцсети ориентировку. Поиски не давали результатов. На следующий день она обратилась за помощью к волонтерам. К поискам подключились и СМИ.
Если вы видели мужчину, который изображен на фото, плотного телосложения, ростом около 163 сантиметров, звоните по номерам: 112, 8 (800) 700-54-52 или 8-918-526-24-86.