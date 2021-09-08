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На Дону водитель автобуса, спровоцировавший смертельное ДТП, предстал перед судом

На Дону водитель автобуса, спровоцировавший смертельное ДТП, предстал перед судом
Водитель автобуса, спровоцировавший смертельную аварию в Ростовской области, предстал перед судом. Сергей Зубченко обвинялся по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».

Страшная трагедия произошла ранним утром 13 января под городом Шахты. 47-летний водитель пассажирского автобуса ехал из Москвы в ДНР. На обледеневшей трассе М-4-«Дон» он не справился с управлением. Транспорт на скорости съехал в кювет и упал на бок.

В результате ДТП погиб 32-летний мужчина. Кроме того, пострадали две женщины 30 лет и одна - 57. Позже выяснилось, что жертвой аварии стала еще одна пассажирка.

После аварии Сергея Зубченко задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Во время расследования он находился под стражей.
Как сообщил DonDay.ru, за совершенное преступление мужчину приговорили к двум годам колонии-поселения. Помимо этого, его лишили водительских прав на тот же срок.

Стоит отметить, что суд учел срок содержание Зубченко с 5 марта 2021 в срок лишения свободы из расчета один день за два дня отбывания наказания в колонии-поселении.

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