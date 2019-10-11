На Дону мужчина, спровоцировавший аварию с погибшей, отделался штрафом



Октябрьский районный суд Ростовской области вынес приговор водителю, спровоцировавшему смертельное ДТП. 63-летний мужчина, устроивший аварию с погибшей, отделался штрафом.



По версии следствия, происшествие случилось 20 июня на трассе М-4 «Дон». Автомобилист, управляя «Тойотой», не выбрал безопасный интервал движения и врезался в «ГАЗель». В результате аварии его 62-летняя пассажирка погибла на месте.



После ДТП в отношении водителя завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». За совершенное преступление суд приговорил его к штрафу в размере 10 тысяч рублей.