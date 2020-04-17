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В Ростовской области два пациента с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии

В Ростовской области два пациента с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии
Стало известно состояние пациентов с коронавирусом в Ростовской области. По состоянию на утро 21 апреля диагноз COVID-19 подтверждён у 346 людей. Заражённых зарегистрировали на 35 территориях региона.

Как сообщили в правительстве Ростовской области, состояние большинства пациентов оценивается как удовлетворительное. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. За их жизнь борются медики. На стационарное лечение помещены 80 пациентов.

Всего донские медики следят за состоянием здоровья 2 413 челок. Большая часть из них остаются дома на самоизоляции. Это люди, которые контактировали с заражёнными или приехали из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

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