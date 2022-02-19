На Дону усилят работу по работе с беженцами из ДНР и ЛНР

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области усилят работу с беженцами из Донбасса. Во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС России стало понятно, что действующих мер уже недостаточно. Регион едва справляется с наплывом беженцев.Основной темой совещания стало начисление эвакуированным помощи в 10 тысяч рублей. На Дону сейчас находятся около 70 тысяч жителей Донбасса, из которых выплату получили более полутора тысяч человек. Это лишь 36% от общего числа желающих, что очень мало. Именно поэтому нужно усилить работу в этом и других направлениях.Губернатор донского региона Василий Голубев поручил с 22 февраля расширить штат специалистов, оформляющих выплаты беженцам. Меру должны принять также в городах и районах, где находятся временные пункты размещения.