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На Дону усилят работу по работе с беженцами из ДНР и ЛНР

На Дону усилят работу по работе с беженцами из ДНР и ЛНР

В Ростовской области усилят работу с беженцами из Донбасса. Во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС России стало понятно, что действующих мер уже недостаточно. Регион едва справляется с наплывом беженцев.

Основной темой совещания стало начисление эвакуированным помощи в 10 тысяч рублей. На Дону сейчас находятся около 70 тысяч жителей Донбасса, из которых выплату получили более полутора тысяч человек. Это лишь 36% от общего числа желающих, что очень мало. Именно поэтому нужно усилить работу в этом и других направлениях.

Губернатор донского региона Василий Голубев поручил с 22 февраля расширить штат специалистов, оформляющих выплаты беженцам. Меру должны принять также в городах и районах, где находятся временные пункты размещения.
Фото: Правительство Ростовской области
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