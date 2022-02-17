Губернатор донского региона обратился к жителям после сообщения об эвакуации жителей Донбасса

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Губернатор донского региона Василий Голубев обратился к жителям области с разъяснением ряда вопросов по ситуации с беженцами из ДНР и ЛНР. Он подчеркнул, что в Ростовской области все системы жизнеобеспечения работают штатно, без сбоев. В целом сохраняется нормальная ситуация.- На решение о введении режима ЧС повлиял наплыв беженцев из Донбасса, среди которых много детей. Несмотря на существующий опыт, нам приходится задействовать сейчас все средства для максимально оперативного приема людей в ПВРах, - отметил Василий Голубев.Сейчас решаются вопросы по оперативному снабжению прибывающих всем необходимым. Прорабатываются проблемы транспортного и медицинского плана. Работа идет непрерывно, днем и ночью. Подготовлено 143 временных пункта, почти на 14 тысяч мест. Большая часть ПВРов уже открыта, а число мест будет наращиваться, в зависимости от ситуации.Василий Голубев также добавил, что никто не забывает о противодействии распространению COVID-19. Все пропускные пункты снабжают тепловизорами. На въездах дежурят бригады скорой помощи. В ПВРах организовали тестирование прибывающих.