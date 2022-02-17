Губернатор донского региона прокомментировал ситуацию с беженцами из Донбасса

Фото: Правительство Ростовской области

Губернатор Ростовской области в режиме видеоконференции принял участие в заседании по ЧС. Он отреагировал на ситуацию с наплывом беженцев из Донбасса. Глава Ростовской области отметил, что во всех работах власти опираются на опыт 2014 года.– Мы, конечно, опираемся на опыт 2014 года. Однако есть существенная разница - все происходило летом, и лагерей было значительно больше. Тем не менее мы этот опыт используем, – сказал Василий Голубев.По словам губернатора, на Дону с 18 февраля сформирован штаб, в который вошли все ведомства без исключения. Они координируют работу с беженцами.Рядом с границами в настоящее время действуют 143 пункта временного размещения, в которых (по данным на 19 февраля) разместились 1 692 человека, в том числе 737 детей. В общем развернуто около 14 тысяч мест в детских лагерях, санаториях и пансионатах. При необходимости количество мест увеличат. В условиях чрезвычайной ситуации правительство региона и все соответствующие ведомства работают круглосуточно.