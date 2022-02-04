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На Дону у сельского памятника героям ВОВ зажгли фейковый Вечный огонь

На Дону у сельского памятника героям ВОВ зажгли фейковый Вечный огонь

В селе Приморка Ростовской области у памятника героям Великой Отечественной войны появился фейковый Вечный огонь. Речь идет об установленном телевизоре, который транслирует изображение Вечного огня. Местные жители поделились фотографиями в соцсетях.

Судя по фото, у основания постамента разместили телевизор. Сама картинка является зацикленной, поскольку вести непрерывную трансляцию с Вечным огнем на другом мемориале будет слишком проблемно. Об авторе такого «инновационного» решения ничего не известно.

Также неизвестно, зачем памятник оснастили телевизором. Очевидно же, что к мемориалу теперь будут сходиться вандалы и злоумышленники, желающие скорее сдать экран в ломбард и выручить за него приличную сумму. За техникой нужно постоянно следить, устраняя неисправности и защищая также от дождя и снега.
Фото: Алексей Максимук
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