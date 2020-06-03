Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На Дону судят девушку, убившую ножом своего парня

На Дону судят девушку, убившую ножом своего парня
В Белой Калитве рассматривается уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в убийстве. За тяжкое преступление 32-летней Ольге Ц. грозит до 15 лет лишения свободы.

Убийство произошло 9 марта 2020 года. Девушка вместе с подругой и своим 34-летним молодым человеком Вадимом отдыхали за накрытым столом. Во время распития спиртного, между возлюбленными произошла ссора. Словестная перепалка переросла в потасовку. Ольга набросилась на молодого человека и стала избивать. Спасаясь от разгневанной подруги, парень спрятался в ванной. Но девушка смогла ворваться в ванную комнату, в этот момент у неё в руках уже был нож. Она ударила им Вадима. Ранение пришлось в шею, пишет DonDay.ru.

Увидев, что парень истекает кровью, девушка вызвала скорую. Однако к моменту прибытия медиков, молодой человек был уже мёртв.
- В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - рассказал старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец.

Следующее судебное заседание по делу запланировано на 16 июня.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.