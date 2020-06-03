На Дону судят девушку, убившую ножом своего парня
В Белой Калитве рассматривается уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в убийстве. За тяжкое преступление 32-летней Ольге Ц. грозит до 15 лет лишения свободы.
Убийство произошло 9 марта 2020 года. Девушка вместе с подругой и своим 34-летним молодым человеком Вадимом отдыхали за накрытым столом. Во время распития спиртного, между возлюбленными произошла ссора. Словестная перепалка переросла в потасовку. Ольга набросилась на молодого человека и стала избивать. Спасаясь от разгневанной подруги, парень спрятался в ванной. Но девушка смогла ворваться в ванную комнату, в этот момент у неё в руках уже был нож. Она ударила им Вадима. Ранение пришлось в шею, пишет DonDay.ru.
Увидев, что парень истекает кровью, девушка вызвала скорую. Однако к моменту прибытия медиков, молодой человек был уже мёртв.
- В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - рассказал старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец.
Следующее судебное заседание по делу запланировано на 16 июня.