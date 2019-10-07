На Дону суд на месяц приостановил работу типографии «Крестьянин»



В Мясниковском районном суде рассмотрели дело об административных нарушениях донской типографии «Крестьянин». Из-за перегоревших лампочек и потеков на стенах, которые уже устранили, работу типографии приостановили на месяц.



Напомним, в Роспотребнадзор обратился один из читателей газеты «Крестьянин». Он утверждал, что во время производственного процесса в типографии выделяются вредные вещества.



Однако проверка федеральной службы установила, что на предприятии вредные отбросы не выделяются. Роспотребнадзор выдал типографии сертификат СанПина. «Крестьянин» не грозит здоровью жителей и экологии.



На глаза специалистам попались только незначительные нарушения. В типографии перегорело несколько лампочек, на стенах образовалась пара дождевых подтеков, емкости с краской стояли не на поддоне и слабо дула вытяжка. На основании этих недочетов, самым серьезным из которых оказалось отсутствие паспорта на два бытовых газовых котла, Роспотребнадзор составил три протокола нарушения. Один из них поступил в Мясниковский районный суд.



Незначительные нарушения оперативно устранили. Вместо Роспотребнадзора до заседания суда на предприятие с проверкой пришли независимые эксперты. Они установили, что типография в порядке.



Несмотря на то, что акт проверки комиссии судья к делу приобщил, учитывать он его не стал. Провести повторную проверку может только Роспотребнадзор, а пока типография не будет работать в течение 30 дней. Однако это еще не окончательный срок.



– Срок приостановки производства могут продлить. Если спустя 30 дней Роспотребнадзор так и не проверит устранение нарушений, типографию снова закроют, – рассказал заместитель директора типографии Евгений Самохин.

