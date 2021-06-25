На Дону стартовал второй этап архитектурного конкурса по разработке проектов модульных домов культуры

В Ростовской области стартовал второй этап архитектурного конкурса по проектированию модульных домов культуры. Общественное обсуждение представленных работ состоялось 25 июня. В числе участников обсуждения - депутат Госдумы РФ, первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по культуре, региональный координатор проекта партии «ЕР» - «Культура малой Родины» Александр Шолохов, председатель комитета донского парламента по образованию, науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина, а также председатель донского отделения Союза архитекторов России Алексей Полянский, а также другие деятели архитектуры Ростовской области.Конкурс по разработке проектов модульных домов культуры в регионе проходит с 13 мая. Его главная цель - разработка современных домов культуры как многофункциональных социокультурных центров.В первом этапе из представленных 55 проектов выбрали 22. Все они будут внимательно изучены. После чего 12 из них пройдут в глубокую предпроектную проработку.- Наиболее значимым Дом культуры является для села нежели для города, - рассказал Александр Шолохов. – Дело в том, что в любом городе у жителей есть больше возможностей для выбора своего культурного досуга – это музеи, театры, цирк, если это большой город. Но в селе Дом культуры – это единственная точка, где человек может реализовать свои культурные запросы. Это определяет многоплановость того как должен выглядеть новый дом культуры. Поэтому, спасибо коллегам, было разработано очень серьезное техническое задание для конкурсантов.Депутат Госдумы РФ отметил, что дома культуры должны быть многофункциональными. Объекты, построенные еще в 1950-60-х годах по коридорной системе, не предоставляют возможности для современной работы. Они состоят из зрительного зала, нескольких помещений для проведения кружковых занятий и администрации. Однако сейчас этого недостаточно.По словам председателя комитета ЗС РО по образованию Светланы Мананкиной, 12 проектов, прошедших во второй этап конкурса, разделят на три подгруппы по вместимости будущих домов культуры. Максимальное количество место — 300.- У нас будет по четыре проекта разной вместимости: 50-100 мест, 150-200 мест и 250-300 мест. В техническом задании сказано, что зрительный зал по потребности муниципалитета должен увеличиваться. Это означает, что если проектируется Дом культуры на 250 мест, его создатель должен сразу учитывать, что при переносе такого проекта в другой муниципалитет должна быть возможность сделать зал на 300 мест. На втором этапе, помимо конкретных земельных участков муниципалитеты обеспечат закладку фундамента и подведение коммуникаций.Светлана Мананкина подчеркнула, что в рамках конкурса разыграют приз «Зрительских симпатий». В нем смогут принять участие авторы проектов, прошедших отбор, а также те, кто не смог перейти во второй этап.По результатам голосования определят победителя, который получит премию в размере 100 тысяч рублей. Это послужит для проектировщиков стимулом усовершенствовать свои работы.Конкурс на разработку проектов модульных домов завершится 27 августа.