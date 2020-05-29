В Ростовской области увеличилось число самоубийств

За три месяца 2020 года (январь - март) в Ростовской области скончались 14 188 человек. Такие данные опубликовал Ростовстат.По данным ведомства, в прошлом году за этот же период умерли 15 152 человека. На первом месте среди причин смерти в регионе – болезни системы кровообращения. На них приходится 6 477 случаев. На втором месте – новообразования – 1 811 смертей за три месяца. Ещё 642 человека скончались от болезней органов пищеварения.Число самоубийств в январе – марте 2020 года составило 31. За такой же период прошлого года их насчитывалось 26.Среди других причин смертей жителей Ростовской области – внешние причины, в том числе дорожно-транспортные происшествия, болезни органов дыхания, инфекционные и паразитарные болезни и другие.Родились на Дону в первом квартале 8 584 человека. Это также меньше, чем в прошлом году, - 9 056.