Запрет на посещение кладбищ в Ростовской области продлили до 11 мая
Фото: 123ru.net
В Ростовской области продлили запрет на посещение кладбищ. Соответствующий документ 30 апреля подписал губернатор Василий Голубев. Оно обусловлено продлением нерабочих дней до 11 мая.
«Исключение составляют случаи обращения супруга (супруги), близких родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, за оформлением услуг по погребению и их участия в погребении».
Распоряжение вступает в силу с 1 мая. Запрет будет действовать до 11 мая включительно.
Напомним, посещение кладбищ запретили с 14 апреля.
Добавим, что также с 1 мая вступает в силу распоряжение главы региона об обязательном ношении медицинских масок в общественных местах. Во время пресс-конференции 30 апреля Василий Голубев отметил, что за соблюдением этих запретов будет усилен контроль.