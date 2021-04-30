Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

От коронавируса за сутки выздоровели 200 жителей Ростовской области

От коронавируса за сутки выздоровели 200 жителей Ростовской области
В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 79 328 человек. Из них 200 побороли инфекцию за сутки со 2 по 3 мая.

В стационарах находятся 1 775 пациентов ковидных госпиталей. При этом 210 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Как правило, у этих пациентов поражено более 60% легких. Они с трудом могут самостоятельно дышать, поэтому уровень кислорода в крови очень низкий без поддержки аппаратов ИВЛ.

За минувшие сутки увеличилось и число инфицированных COVID-19. Медики выявили вирус у 227 жителей донского региона. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 88 642 человек. Как сообщили в областном правительстве, 4 093 из них скончались от вируса. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубила инфекция. В их числе - астма, гипертония, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические и заболевания легких.

Фото: РБК.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.