От коронавируса за сутки выздоровели 200 жителей Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии от коронавируса выздоровели 79 328 человек. Из них 200 побороли инфекцию за сутки со 2 по 3 мая.В стационарах находятся 1 775 пациентов ковидных госпиталей. При этом 210 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Как правило, у этих пациентов поражено более 60% легких. Они с трудом могут самостоятельно дышать, поэтому уровень кислорода в крови очень низкий без поддержки аппаратов ИВЛ.За минувшие сутки увеличилось и число инфицированных COVID-19. Медики выявили вирус у 227 жителей донского региона. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 88 642 человек. Как сообщили в областном правительстве, 4 093 из них скончались от вируса. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубила инфекция. В их числе - астма, гипертония, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические и заболевания легких.