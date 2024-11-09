На Дону с 11 по 15 ноября ожидаются помехи в работе телерадиосигнала

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В Ростовской области ожидаются сбои в работе телерадиосигнала. Ожидается плохое вещание с 11 по 15 ноября, сообщает РТРС.Согласно информации компании, 11 ноября в поселке Чертково возникнут помехи в трансляции телевидения и радио. В течение дня 13 ноября сигнал будет отсутствовать в хуторе Керчик-Савров Октябрьского района. В пятницу, 15 ноября, возможны нарушения в вещании в поселке Тарасовском.Работы по профилактике будут проведены при условии подходящих погодных условий.