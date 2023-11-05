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Массовое отключение телерадиосигнала ожидается в Ростовской области

Массовое отключение телерадиосигнала ожидается в Ростовской области
После длинных выходных в Ростовской области начнут отключать ТВ- и радиоканалы. Об этом предупредили сотрудники РТРС.

С 10 до 16 часов сигнал 7 ноября пропадет в поселке Веселом. На следующий день с аналогичными трудностями столкнутся жители Гуково. Там перебои с вещанием произойдут с 11 до 17 часов.

В селе Куйбышево часть каналов на ТВ и радио не будет работать 9 ноября с 10:00 до 16:00. 10 ноября сигнал пропадет хуторе Новостепаноковском с 11:00 до 17:00.

На станции пройдут профилактические работы.
Фото: Ростов.ру
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