Массовое отключение телерадиосигнала ожидается в Ростовской области

Фото: Ростов.ру

После длинных выходных в Ростовской области начнут отключать ТВ- и радиоканалы. Об этом предупредили сотрудники РТРС.С 10 до 16 часов сигнал 7 ноября пропадет в поселке Веселом. На следующий день с аналогичными трудностями столкнутся жители Гуково. Там перебои с вещанием произойдут с 11 до 17 часов.В селе Куйбышево часть каналов на ТВ и радио не будет работать 9 ноября с 10:00 до 16:00. 10 ноября сигнал пропадет хуторе Новостепаноковском с 11:00 до 17:00.На станции пройдут профилактические работы.