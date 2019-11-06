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На выходных в Ростове ожидается теплая погода без осадков

На выходных в Ростове ожидается теплая погода без осадков
На выходных в Ростове-на-Дону ожидается теплая погода без осадков. Информацию об этом публикует Росгидрометцентр.

По данным синоптиков, в пятницу, 8 ноября, температура составит +19 градусов. День будет теплым и безветренным. Прогнозируется облачность.

На следующий день, 9 ноября, похолодает до +13 градусов. Дождей в этот день также не ожидается. Усилится ветер, скорость которого составит пять километров в час.

В воскресенье, 10 ноября, столбики термометров установятся на отметке +11 градусов. Скорость ветра сохранится, осадков также не будет.

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