На выходных в Ростове ожидается теплая погода без осадков



На выходных в Ростове-на-Дону ожидается теплая погода без осадков. Информацию об этом публикует Росгидрометцентр.



По данным синоптиков, в пятницу, 8 ноября, температура составит +19 градусов. День будет теплым и безветренным. Прогнозируется облачность.



На следующий день, 9 ноября, похолодает до +13 градусов. Дождей в этот день также не ожидается. Усилится ветер, скорость которого составит пять километров в час.



В воскресенье, 10 ноября, столбики термометров установятся на отметке +11 градусов. Скорость ветра сохранится, осадков также не будет.