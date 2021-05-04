В колонию Новочеркасска мужчина пытался перебросить целлофановые шарики с наркотиками

В Новочеркасске задержали 30-летнего мужчину при попытке перебросить в колонию «запрещенку».В исправительную колонию № 14 города Новочеркасска пытались перебросить запрещенные вещества. Ростовчанина с пятью свертками задержали 6 мая.Сотрудники исправительного учреждения увидели человека рядом с территорией колонии. Мужчина показался им подозрительным. Он попытался перебросить «запрещенку» за забор, но к нему уже направлялись правоохранители. Мужчину схватили и вызвали специалиста-кинолога. Задержанным оказался житель Ростова-на-Дону.Во время досмотра у перебросчика обнаружили пять свертков. Часть запрещенных веществ нашли в лимоне. Однако основное количество злоумышленник замотал в целлофан и бумагу, сформировав шарики, и обмотал это все скотчем. Всего у мужчины изъяли более 900 таблеток и капсул, а также гранул темно-зеленого цвета.- В отношении него составлен протокол об административном задержании по статье «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания», - сообщили в ГУФСИН России по Ростовской области. - В данном происшествии усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться полиции. Если вину мужчины докажут, ему грозит приличный срок.