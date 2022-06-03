На Дону прогнозируют чрезвычайную пожароопасность 7 июня

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области прогнозируют чрезвычайную пожароопасность. По данным Ростгидрометцентра, 7 июня по региону сохранится высокая вероятность пожаров.В юго-восточных районах (Орловский, Зимовниковский, Дубовский, Заветинский и Ремонтненский), а также местами в Приазовье (северная часть Азовского района) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.В ГУ МЧС по Ростовской области настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности. Запрещается разжигать костры, сжигать мусор и сухую траву. Жителям области лучше отказаться от прогулок в лесу и степях.Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, звоните по номеру: 112.