Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону прогнозируют чрезвычайную пожароопасность 7 июня

На Дону прогнозируют чрезвычайную пожароопасность 7 июня

В Ростовской области прогнозируют чрезвычайную пожароопасность. По данным Ростгидрометцентра, 7 июня по региону сохранится высокая вероятность пожаров.

В юго-восточных районах (Орловский, Зимовниковский, Дубовский, Заветинский и Ремонтненский), а также местами в Приазовье (северная часть Азовского района) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В ГУ МЧС по Ростовской области настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности. Запрещается разжигать костры, сжигать мусор и сухую траву. Жителям области лучше отказаться от прогулок в лесу и степях.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, звоните по номеру: 112.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.