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На Дону показатель заболеваемости коронавирусом достиг 4 674

На Дону показатель заболеваемости коронавирусом достиг 4 674

В Ростовской области растет заболеваемость COVID-19. Показатель за минувшие сутки составил 4 674 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции - 0,65. Об этом сообщает правительство донского региона.

Количество инфицированных также продолжает увеличиваться. За минувшие сутки коронавирус подхватили 315 человек. За весь период пандемии число заболевших составило 196 412.

Общее число выздоровевших в Ростовской области - 178 018 жителей. Не смогли побороть опасный вирус 9 766 человек.
Фото: m.big-radio.ru
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