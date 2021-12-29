На Дону показатель заболеваемости коронавирусом достиг 4 674
В Ростовской области растет заболеваемость COVID-19. Показатель за минувшие сутки составил 4 674 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции - 0,65. Об этом сообщает правительство донского региона.
Количество инфицированных также продолжает увеличиваться. За минувшие сутки коронавирус подхватили 315 человек. За весь период пандемии число заболевших составило 196 412.
Общее число выздоровевших в Ростовской области - 178 018 жителей. Не смогли побороть опасный вирус 9 766 человек.