На Дону показатель заболеваемости коронавирусом достиг 4 660

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В Ростовской области увеличился показатель заболеваемости COVID-19. По данным на 6 января, он составляет 4 660 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения вируса сохраняет значение предыдущего дня. Он равен 0,71.Не уменьшается и количество зараженных. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 293 жителей региона. Общее число инфицированных достигло 195 789 человек.Большая часть заболевших побороли COVID-19. Однако врачи смогли спасти не всех. Опасный вирус забрал жизни 9 733 человек, сообщили в правительстве области.