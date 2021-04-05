На Дону показатель инфицированных COVID-19 вырос до 1 964

В Ростовской области растет показатель заболевших коронавирусом. По данным на 7 апреля он составил 1 964 на 100 тысяч жителей. Вместе с ним растет и число инфицированных дончан. С начала пандемии врачи зафиксировали 82 522 случая заражения, из которых 241 - за прошедшие сутки.Среди новых заболевших оказались 93 человека в возрасте от 46 до 65 лет (38,6%). Немного меньше заболевших выявили среди молодежи от 18 до 45 лет (76 человек или 31,5%). Диагноз подтвердился у 46 пенсионеров от 66 до 79 лет (19,1%) и восьми - старше 80 лет (3,3%). Пациентами с коронавирус стали и дети. За последние 24 часа положительные тесты получили 18 несовершеннолетних.Как правило, у большинства пациентов болезнь протекает в легкой форме - кашель, температура, слабость в теле и потеря обоняния и вкуса. В некоторых случаях людям становится тяжело дышать, появляется одышка, а уровень кислорода в крови падает. Так коронавирус переносят многие дончане, страдающие хроническими заболеваниями. В их числе сердечно-сосудистые, онкологические, аутоиммунные, заболевания легких, а также гипертония, астма и сахарный диабет.