В Ростове возбуждено дело из-за покушения на убийство на пациента, избившего врача

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В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту нападения пациента на медицинского работника в БСМП-2. Инцидент произошел 13 ноября и вызвал широкий общественный резонанс.По предварительным данным, в отделение острых отравлений БСМП-2 был доставлен невменяемый пациент. По неизвестным причинам мужчина вышел из себя и оторвал железный поручень от кровати. Встретив на своем пути врача, он нанес медику не менее 15 ударов поручнем. Кроме того, пациент разбил стекло стола и осколками порезал шею женщине.К счастью, врач выжила, ей оказали медпомощь. У пострадавшей диагностировали множественные травмы и резаные раны. Обвиняемый был задержан охраной.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 января 2025 года.