На Дону открыты 16 межобластных маршрутов

В Ростовской области открывают всё новые межобластные маршруты, которые ранее не обслуживались из-за пандемии коронавируса. По состоянию на 28 июня с Дона на автобусе можно уехать в 16 городов, расположенных в других регионах. Об этом сообщает «Донавтовокзал».Транспорт курсирует на направлениях Ростов – Москва, Ростов – Махачкала, Ростов – Нальчик, Ростов – Ставрополь, Ростов – Белгород, Ростов – Астрахань (через день), Ростов – Пятигорск», Ростов – Волгоград. С 1 июля из Ростова начнут ходить автобусы в Ялту, с 2 июля – в Севастополь и Евпаторию.Из Новочеркасска можно уехать в Ставрополь и Нефтекумск, из Таганрога – в Москву и Будённовск (через день).По области открыты направления из Ростова-на-Дону в Донецк (РФ), Волгодонск, Зерноград, Зверево, Горняцкий, Белую Калитву, Сальск, Новошахтинск, Зимовники, Шахты, Миллерово, Морозовск, Тацинский, Егорлыкскую, Орловский, Октябрьское, Вёшенскую, Обливскую, Мечетенскую, Куйбышево, Таганрог, Каменск и Кашары. Из Таганрога ходят автобусы в Донецк и Гуково.