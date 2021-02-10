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На Дону от коронавируса за последние сутки скончались 25 человек

На Дону от коронавируса за последние сутки скончались 25 человек
В Ростовской области зарегистрировали ещё 25 случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщили на портале регионального правительства 12 февраля.

В ковидных госпиталях Дона за последние сутки скончались 14 женщин 58-летнего - 91-летнего возраста и 11 мужчин от 47 до 85 лет. У всех пациентов медики обнаружили нарушение обмена веществ, хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Так, нарастающим итогом число умерших с подтверждённым ковидным диагнозом в Ростовской области достигло 2 909.

Добавим, всего в регионе - 68 007 заражённых коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки у 345 жителей тесты показали положительные результаты. Несмотря на рост числа больных COVID-19, Василий Голубев подписал документ о смягчении ковидных ограничений. Теперь в спортивных залах, а также в театрах и кинотеатрах разрешена вместимость зрителей до 50%. На территории ТЦ снова заработают фуд-корты и ледовые катки.

Теги: коронавирус в Ростовской области жертвы коронавируса COVID-19 на Дону COVID-19 в Ростовской области

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