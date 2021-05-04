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На Дону от коронавируса вылечили еще 200 человек

На Дону от коронавируса вылечили еще 200 человек
Еще 200 человек побороли коронавирус на Дону. По информации правительства Ростовской области, с начала пандемии от заболевания вылечили 80 732 дончан.

При обнаружении симптомов коронавируса нужно вызвать врача на дом, поскольку необходим осмотр медицинским специалистом. В большинстве случаев заболевание в легкой форме обходится без медикаментозного лечения. Обычно врач прописывает обильное питье и соблюдение постельного режима.

Пока у людей нет врождённого или приобретенного иммунитета к новому типу коронавируса, поэтому восприимчивы к заболеванию абсолютно все. После перенесённого заболевания формируется стойкий гуморальный иммунитет, но только к тому серотипу, которым переболел человек. Поэтому возможны повторные заболевания, вызванные другими типами коронавирусов.

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