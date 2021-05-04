На Дону от коронавируса вылечили еще 200 человек

Еще 200 человек побороли коронавирус на Дону. По информации правительства Ростовской области, с начала пандемии от заболевания вылечили 80 732 дончан.При обнаружении симптомов коронавируса нужно вызвать врача на дом, поскольку необходим осмотр медицинским специалистом. В большинстве случаев заболевание в легкой форме обходится без медикаментозного лечения. Обычно врач прописывает обильное питье и соблюдение постельного режима.Пока у людей нет врождённого или приобретенного иммунитета к новому типу коронавируса, поэтому восприимчивы к заболеванию абсолютно все. После перенесённого заболевания формируется стойкий гуморальный иммунитет, но только к тому серотипу, которым переболел человек. Поэтому возможны повторные заболевания, вызванные другими типами коронавирусов.