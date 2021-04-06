От коронавируса медики вылечили еще 202 жителей Ростовской области

В Ростовской области коронавирус побороли еще 202 человека. С начала пандемии по 8 апреля число выздоровевших дончан достигло 74 277. Это 90% всех инфицированных.Стационарное лечение получают 1926 человек, из которых 203 находятся в тяжелом состоянии. Этих пациентов врачи подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.К сожалению, врачам не всегда удается спасти жизнь людей, зараженных коронавирусом. В частности, за минувшие сутки не стало 26 дончан: 12 женщин от 65 до 89 лет и 14 мужчин от 52 до 85 лет. Всего за период пандемии COVID-19 забрал жизни 3 745 человек. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.