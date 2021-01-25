Медики вылечили от коронавируса еще 318 жителей Ростовской области

В Ростовской области за сутки от коронавируса выздоровели 318 человек. С начала пандемии по 27 января инфекцию поборол 51 621 пациент.При этом зараженных не становится меньше. За последние 24 часа специалисты выявили 379 случаев заболевания, а общее количество людей с COVID-19 за весь период пандемии достигло 62 193.По информации регионального правительства, в стационарах медики лечат 2 552 человек с коронавирусом. Из них 218 подключены к аппаратам неинвазивной ИВЛ. В отличие от пациентов, которым дыхание обеспечивает аппарат инвазивной ИВЛ (31 человек), эти люди находятся в сознании и могут выполнять указания врачей.Под медицинским наблюдением пребывают 27 892 жителя Ростовской области. Наблюдение снято со 111 тысяч человек с начала пандемии.