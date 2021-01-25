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Медики вылечили от коронавируса еще 318 жителей Ростовской области

Медики вылечили от коронавируса еще 318 жителей Ростовской области
В Ростовской области за сутки от коронавируса выздоровели 318 человек. С начала пандемии по 27 января инфекцию поборол 51 621 пациент.

При этом зараженных не становится меньше. За последние 24 часа специалисты выявили 379 случаев заболевания, а общее количество людей с COVID-19 за весь период пандемии достигло 62 193.

По информации регионального правительства, в стационарах медики лечат 2 552 человек с коронавирусом. Из них 218 подключены к аппаратам неинвазивной ИВЛ. В отличие от пациентов, которым дыхание обеспечивает аппарат инвазивной ИВЛ (31 человек), эти люди находятся в сознании и могут выполнять указания врачей.

Под медицинским наблюдением пребывают 27 892 жителя Ростовской области. Наблюдение снято со 111 тысяч человек с начала пандемии.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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