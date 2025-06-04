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На Дону осудят начальника горного участка одной из шахт за плохую охрану труда

На Дону осудят начальника горного участка одной из шахт за плохую охрану труда

В Ростовской области руководитель шахтного участка предстанет перед правосудием по обвинению в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране труда. Происшествие случилось в августе 2024 года в Белокалитвинском районе.

Следствие выяснило, что обвиняемый не обеспечил безопасную перевозку электромотора между различными участками шахты. Из-за поломки двигатель начал неконтролируемое перемещение по монорельсовой дороге и столкнулся с рабочей тележкой. После столкновения тележка продолжила движение и нанесла травмы одному из шахтеров. Пострадавший был доставлен в больницу с различными повреждениями.

В отношении ответственного за безопасность на производстве возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за нарушение требований промышленной безопасности на опасных объектах.

Как сообщает областная прокуратура, материалы уголовного дела направлены в суд для дальнейшего разбирательства и принятия решения.

В случае доказательства вины обвиняемому грозят штраф, а также заключение под стражу на срок до трех лет с возможным лишением права занимать определенные должности на аналогичный период.
Фото: Donday
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