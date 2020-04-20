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В Ростовской области рабочего на производстве раздавило металлической конструкции

В Ростовской области рабочего на производстве раздавило металлической конструкции
Фото: alau.kz
В Ростовской области мужчина погиб на работе. Трагический случай произошёл в городе Волгодонске 8 апреля. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, во время работ по сборке переходной площадки на металлоконструкции произошло самопроизвольное складывание конструкции. В результате происшествия 38-летний слесарь-ремонтник одной из коммерческих организаций получил множественные травмы. Пострадавший мужчина впоследствии скончался.
- По результатам проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначено проведение судебно-медицинской, инженерно-технической экспертиз.

Следователи также должны установить сотрудников, допустивших нарушения требований охраны труда.

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