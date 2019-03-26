На Дону осудили солдата, избившего сослуживца



В Ростовской области суд вынес приговор солдату, избившему сослуживца.



Конфликт между молодыми людьми произошёл 3 января 2019 года в караульном помещении воинской части. Обвиняемый не стерпел замечания от сослуживца и сильно ударил его кулаком в живот. Травма оказалась серьёзной. Пострадавшего доставили в военный госпиталь. Там ему диагностировали разрыв селезёнки. Медикам пришлось удалить внутренний орган.



В отношении военнослужащего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, сопряженное с насилием, повлекшее тяжкие последствия». Дело рассматривал Новочеркасский гарнизонный военный суд.

- Во время заседания обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в случившемся, - рассказали в пресс-службе суда. - Кроме того, стало известно, что солдат выплатил пострадавшему 60 тысяч рублей компенсации морального вреда.



Суд огласил решение 26 марта. Военнослужащего приговорили к двум годам дисбата.