В Ростове осудили мошенников, получивших товары по поддельному паспорту на «Вайлдберриз»



Советский районный суд вынес приговор группе жителей Ростова и Таганрога, обманувших интернет-магазин «Вайлдберриз».



Таганроженка договорилась с одним из своих знакомых, работавших в магазине онлайн-продаж, о совершении кражи. Он прислал женщине паспорт, после чего второй сообщник на его основе изготовил поддельный документ. С помощью него подельники оформили в магазине на улице Малиновского в рассрочку товар на общую сумму 20 435 рублей.



Добычей злоумышленников стали камера видеонаблюдения, портативная акустика, блендер, мультиварка и беспроводные наушники.



Подвох, а точнее - поддельный документ, заметили сотрудники интернет-магазина «Вайлдберриз». Они обратились в полицию. Личности мошенников вскоре установили. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Суд приговорил жительницу Таганрога к двум годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Второго подсудимого приговорили к одному году исправительных работ, - рассказала помощник прокурора Советского района Ростова Нино Калюжина.



Уголовное дело в отношении третьего подозреваемого выделено в отдельное производство.