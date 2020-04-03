На Дону около 1500 человек вошли в группу контактировавших с заражёнными коронавирусом

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В Ростовской области порядка 1500 человек входят в группу людей, контактировавших с пациентами, у которых выявлен коронавирус.Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев во время заседание регионального штаба в правительстве Ростовской области 7 апреля.По словам Ковалева, случаи заражения, не связанные с посещением заграницы, зарегистрированы в шести городах и районах области.Напомним, на сегодняшний день зарегистрировано 17 случаев заболевания коронавирусом. Кроме этого, результатов повторного анализа ждут ещё пять человек с предварительно положительными результатами теста.Под медицинским наблюдением находятся 3 345 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 3 312.