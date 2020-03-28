Один случай подозрения на коронавирус в Ростовской области не могут связать с приездом из-за границы



В Ростовской области результатов анализа на коронавирус ждут три человека. Всего по региону зарегистрировано пять случаев заболевания новой инфекцией.



Все заболевшие, а также люди, которые ждут результатов, приехали из-за границы. Однако один случай подозрения на коронавирус не могут связать с прибытием пациента из другого государства. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил Евгений Ковалёв – руководитель Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, главный государственный санитарный врач Ростовской области. Пациент попал в больницу с симптомами коронавируса, он находится в изоляторе городской больницы имени Семашко в Ростове-на-Дону. Его анализы, как и анализы ещё двух людей, направлены в референс-центр.



По состоянию на 31 марта под медицинским наблюдением находятся 4 459 человек, из них по месту жительства – 4 411 человек.