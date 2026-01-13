Новости
На Дону расширен список жизненно необходимых лекарств

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), доступных жителям Ростовской области, расширен. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Росздравнадзора.

В обновленный список добавлено восемь новых наименований лекарств, предназначенных для лечения таких серьезных заболеваний, как рак, анемия, нейтропения, перикардит и туберкулез.

Теперь перечень ЖНВЛП включает 827 наименований, при этом 80,5% (666 препаратов) производятся на территории России.
