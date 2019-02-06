За первый месяц года на Дону нашли более 20 взрывоопасных предметов





В Ростовской области с начала года обнаружили более 20 взрывоопасных предметов. Только за первую неделю февраля снаряды времён войны были найдены в Ростове, Аксайском и Багаевском районах. Об этом сообщили в региональном правительстве 8 февраля.



Один боеприпас находился на дне Дона. Его нашли во время исследования реки в районе строительства Багаевского гидроузла. А возле хутора Арпачин обнаружены минометные мины и артиллерийские снаряды.



На днях снаряд времён Великой Отечественной войны нашли в станице Мишкинской. В феврале 1943 года здесь шли ожесточённые бои. Семь дней и ночей 120 бойцов Красной армии сражались за хутор, в котором жили менее 500 человек.



Нередко боевые снаряды находят и в донской столице. На прошлой неделе три взрывоопасных предмета обнаружили в районе ДГТУ на месте строительства нового учебного корпуса.