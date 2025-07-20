На Дону нашли крупную партию зараженного амброзией подсолнечника
В Ростовской области специалисты Россельхознадзора обнаружили крупную партию семян подсолнечника, зараженных амброзией. Данный случай зафиксирован в Мясниковском районе, где на территории складского комплекса, принадлежащего компании, было выявлено 500 тонн зараженного продукта.
Следует подчеркнуть, что амброзия полыннолистная представляет собой серьезную опасность для аграрного сектора. Чтобы не допустить дальнейшего распространения этого вредоносного сорняка, вся зараженная партия подсолнечника отправлена на специализированную обработку.