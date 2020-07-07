На Дону найден пропавший 78-летний дезориентированный пенсионер

В Ростове найден живым 78-летний дезориентированный пенсионер. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».Петра Мочалкина разыскивали с 22 июня. В тот день мужчина вышел из дома в Днепровском переулке и не вернулся. Пенсионер не ориентируется в пространстве. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам и в полицию.Утром 9 июля стало известно, что мужчина вернулся в семью. Сейчас его жизни ничего не угрожает.