В Ростове снег и гололед усложнили вывоз мусора для коммунальщиков

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону снег и гололед усложнили работу коммунальщикам при вывозе мусора. Ситуацию 11 февраля прокомментировали министр ЖКХ и энергетики Антонина Пшеничная.С наступлением непогоды жители Ростова начали оставлять многочисленные жалобы о неубранном во дворе жилого дома мусоре. Гигантские свалки образовались на Вересаево, Солженицына, 13 и других адресов.Как рассказала Антонина Пшеничная, всему виной погодные условия:- Установившаяся морозная погода, снег и гололёд создали объективные сложности, но люди не должны страдать от несогласованности действий ответственных служб. Со своей стороны указала региональному оператору на необходимость строгого соблюдения графика и оперативной ликвидации последствий невывоза. Также министерством направлена претензия о нарушении условий соглашения,- сообщила Антонина Пшеничная.